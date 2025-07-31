Афтершок в 6,7 баллов зафиксирован на Камчатке после масштабного землетрясения

Сейсмологические службы зарегистрировали афтершок магнитудой 6,7 после землетрясения, произошедшего на Камчатке накануне. Об этом заявила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
«Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7», — сказано в заявлении. Сообщение опубликовано в telegram-канале пресс-службы.
В Камчатском крае было зафиксировано самое мощное за последние 73 года землетрясение, магнитуда которого достигла 8,7. Из-за интенсивности толчков также была объявлена угроза цунами, опасные волны наблюдались на побережье. На всей территории Курильских островов действовал режим чрезвычайной ситуации. После стихийного бедствия были эвакуированы 2,7 тысячи человек.
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