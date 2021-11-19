В Челябинской области ожидаются метели

В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области. Об ухудшении погоды сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«Внимание! Днем 21 ноября в отдельных районах области ожидается мокрый снег, гололедица, сильный ветер. ГУ МЧС настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, тем более если на автомобиле стоит летняя резина», — говорится в сообщении.

Если поездку не удается отменить, водителей максимально подготовьтесь к действиям в экстремальных погодных условиях. Ранее ГИБДД области предупредила о возможном перекрытии трасс и отмене автобусных рейсов.