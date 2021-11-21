Торговую сеть в Челябинске засыпало минеральными солями

Из-за ложной тревоги магазин «Ситилинк» засыпало порошком Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сетевом магазине «Ситилинк» в Челябинске 22 ноября произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Магазин, склад и покупателей начало засыпать порошком с минеральными солями. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, из магазина на Комсомольском проспекте эвакуировалось около 30 человек.

«Это оказалась ложная тревога, но сработала система порошкового тушения. Продавцы и покупатели, а это около 30 человек, самостоятельно эвакуировались на улицу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Минеральные соли, которые начали сыпаться на посетителей, используются в качестве порошка для тушения пожара. В региональном МЧС отметили, что пожара в магазине не было. Жизням и здоровью людей угрозы не было.