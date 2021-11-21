21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Торговую сеть в Челябинске засыпало минеральными солями

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ложной тревоги магазин «Ситилинк» засыпало порошком Фото:

В сетевом магазине «Ситилинк» в Челябинске 22 ноября произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Магазин, склад и покупателей начало засыпать порошком с минеральными солями. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, из магазина на Комсомольском проспекте эвакуировалось около 30 человек.

«Это оказалась ложная тревога, но сработала система порошкового тушения. Продавцы и покупатели, а это около 30 человек, самостоятельно эвакуировались на улицу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Минеральные соли, которые начали сыпаться на посетителей, используются в качестве порошка для тушения пожара. В региональном МЧС отметили, что пожара в магазине не было. Жизням и здоровью людей угрозы не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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