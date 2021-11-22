В журналистах, поддерживающих упоминание национальности в СМИ, нет патриотизма, считает Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналисты не согласны с законопроектом чеченского парламента о запрете указания национальности, потому что действуют в угоду общему куратору. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я думаю, с чего это всякие политики, журналисты, политологи и прочие как один в унисон друг другу начали выступать в СМИ и выражать несогласие с проектом закона чеченского парламента о запрете указания национальности? Как будто получили команды от своих кураторов. Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же, и выступают они с одинаковой позицией», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, «показная свобода слова» действует лишь в случае, когда в преступлении задействованы кавказцы. «Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. <…> Однако если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова», — уточнил глава Чечни.

Также он обратился к журналистам Владимиру Соловьеву, Евгению Попову, Максиму Шевченко, Дмитрию Дризе, Еве Меркачевой, депутатам Госдумы РФ Константину Затулину и лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, заявив, что их мнение о законопроекте чеченского парламента выглядит неестественно. «Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров. Нет у вас собственного мнения, нет у вас ни грамма дальновидности, патриотизма, переживания за каждого, кто живет в России и честно трудится», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступило предложение запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил о трагических последствиях упоминания национальности в СМИ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не поддержал законопроект парламента Чеченской Республики.