В Московской области закрыли все детдома

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Детская безопасность. Дорога. Пермь, детская безопасность, ребенок на дороге, ребенок на тротуаре, ребенок с родителем
В области есть специальная программа для поддержки родителей, которые хотят забрать ребенка в свою семью Фото:

В Московской области не осталось ни одного детского дома. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом — 2021 году — все наши детские дома закрыты», — передает издание «Подмосковье сегодня» заявление губернатора на церемонии по случаю Дня матери. Воробьев отметил, что это произошло благодаря тому, что приемные родители забрали детей в свои семьи, «подарив им любовь и заботу».

В 2013 году в Московской области было сорок четыре детских дома, сообщил губернатор. Исправить эту проблему помогла активная работа по устройству детей в семьи. В частности, в регионе есть программа для родителей, у которых есть желание забрать ребенка в семью — для них проводятся специальные консультации. В этом году почти полторы тысячи детей обрели свой дом, пишет издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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