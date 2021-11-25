В Московской области закрыли все детдома

В области есть специальная программа для поддержки родителей, которые хотят забрать ребенка в свою семью Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Московской области не осталось ни одного детского дома. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом — 2021 году — все наши детские дома закрыты», — передает издание «Подмосковье сегодня» заявление губернатора на церемонии по случаю Дня матери. Воробьев отметил, что это произошло благодаря тому, что приемные родители забрали детей в свои семьи, «подарив им любовь и заботу».

В 2013 году в Московской области было сорок четыре детских дома, сообщил губернатор. Исправить эту проблему помогла активная работа по устройству детей в семьи. В частности, в регионе есть программа для родителей, у которых есть желание забрать ребенка в семью — для них проводятся специальные консультации. В этом году почти полторы тысячи детей обрели свой дом, пишет издание.