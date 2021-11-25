25 ноября 2021
24 ноября 2021

В ХМАО на месторождении сгорел вертолет МИ-2

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сгорел вертолет МИ-2 Фото:

В районе города Покачи полностью сгорел вертолет МИ-2 компании «Конверс-Авиа». После приземления вертолет накренился и ударил лопастями в землю. Об этом рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что вертолет принадлежал авиакомпании «Конверс-Авиа», рейс следовал по маршруту Лангепас — месторождение Покачинефтегаз. В результате пожара вертолет сгорел полностью, однако никто из членов экипажа не пострадал. Один пилот и двое пассажиров были доставлены в Когалым резервным воздушным судном. «Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заключили в прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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