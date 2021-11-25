В ХМАО на месторождении сгорел вертолет МИ-2

В ХМАО сгорел вертолет МИ-2 Фото: уральская транспортная прокуратура

В районе города Покачи полностью сгорел вертолет МИ-2 компании «Конверс-Авиа». После приземления вертолет накренился и ударил лопастями в землю. Об этом рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что вертолет принадлежал авиакомпании «Конверс-Авиа», рейс следовал по маршруту Лангепас — месторождение Покачинефтегаз. В результате пожара вертолет сгорел полностью, однако никто из членов экипажа не пострадал. Один пилот и двое пассажиров были доставлены в Когалым резервным воздушным судном. «Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заключили в прокуратуре.