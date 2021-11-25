Жители города зашли в помещение, чтобы подождать такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Сургуте в торговом центре «Акварель» на Ленина, 37 охранник в грубой форме выгонял посетителей без маски, зашедших в здание погреться и подождать такси. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«Вчера в Сургуте на Проспекте Ленина 37 на входе в „Бургер Кинг“ девушек на мороз пытался выгнать охранник, который увидел их без масок», — написано в сообщении.

В прикрепленной видеозаписи слышно, что представитель охраны сначала требует двух девушек покинуть помещение, так как у них нет средств индивидуальной защиты, а затем переходит к оскорблениям. После отказа девушки выполнить требование, потому что на улице холодно, мужчина ответил «Здесь не зал ожидания» и перешел к оскорблениям. «Вышла отсюда, тварь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водитель автобуса устроил скандал с пассажирами. Один из пассажиров не смог оплатить проезд из-за отсутствия терминала и водитель маршрутки требовал его покинуть автобус.