25 ноября 2021
24 ноября 2021

В Сургуте охранник грубо выгонял посетителей из торгового центра. «Вываливай отсюда!». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая зона фуд-корта. Курган, покупатели, тц пушкинский, вход в торговый центр
Жители города зашли в помещение, чтобы подождать такси Фото:
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В Сургуте в торговом центре «Акварель» на Ленина, 37 охранник в грубой форме выгонял посетителей без маски, зашедших в здание погреться и подождать такси. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«Вчера в Сургуте на Проспекте Ленина 37 на входе в „Бургер Кинг“ девушек на мороз пытался выгнать охранник, который увидел их без масок», — написано в сообщении.

В прикрепленной видеозаписи слышно, что представитель охраны сначала требует двух девушек покинуть помещение, так как у них нет средств индивидуальной защиты, а затем переходит к оскорблениям. После отказа девушки выполнить требование, потому что на улице холодно, мужчина ответил «Здесь не зал ожидания» и перешел к оскорблениям. «Вышла отсюда, тварь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водитель автобуса устроил скандал с пассажирами. Один из пассажиров не смог оплатить проезд из-за отсутствия терминала и водитель маршрутки требовал его покинуть автобус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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