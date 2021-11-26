Определился первый соперник России на стыковых матчах ЧМ-2022

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , футбол, футбольное поле, штрафная
Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022 Фото:

Российская сборная по футболу стала соперником Польши по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Финальные стыковые матчи пройдут 29 марта 2022 года. Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков на своем поле,

«Жребий вполне интересный для поклонников футбола: команды достаточно равные и любопытные. Потенциал у нашей команды есть, и надеюсь, что Валерий Карпин сможет максимально продуктивно подготовить нашу команду к предстоящим играм», — передает слова экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Sport24.

Прошлый чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. За это время страну посетили около 650 тысяч иностранцев. Победителем чемпионата стала Франция, одолев в финале хорватскую сборную. По мнению Путина, проведение турнира помогло разрушить стереотипы иностранцев о России и поднять волну неподдельного интереса к ее жителям.

Ранее сборная России по футболу уступила сборной Хорватии со счетом 1:0. Таким образом сборная России не вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре напрямую. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не знает, сможет ли работать дальше на своем посту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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