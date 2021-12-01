ТФОМС озвучил траты Свердловской области на COVID в 2021 году

02 декабря 2021 в 18:56 Размер текста - 17 +

Сумма на лечение больных в Свердловской области могла быть меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На лечение больных коронавирусом свердловчан в 2021 году будет потрачено 13 млрд рублей. Такой прогноз на коллегии свердловского минздрава сделал директор свердловского территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерий Шелякин. Инсайдом с мероприятия поделился источник URA.RU. «Сумма 13 млрд рублей включает в себя стационарное и амбулаторное лечение больных коронавирусом в 2021 году. На данный момент потрачено меньше, но к декабрю сумма по прогнозу будет выбрана», — передает инсайдер слова Валерия Шелякина. На коллегии был озвучен и размер задолженности ТФОМС перед лечебными учреждениями региона. К декабрю текущего года он достигнет 5,9 млрд рублей, и эти средства будут запрошены в федеральном фонде ОМС. При этом известно, что на счетах больниц находится до 8 млрд рублей, однако распределены они неравномерно. «В каких-то больницах деньги еще есть, в каких-то уже кончаются или кончились», — говорит собеседник URA.RU. В свердловском ТФОМСе сообщили, что упомянутая сумма задолженности в 5,9 млрд рублей является прогнозной и будет уменьшена, если придет федеральный транш. Деньги будут выплачены прежде всего тем медучреждениям, у которых кончились деньги. Опрошенные собеседники URA.RU, отмечают, что потраченная на лечение коронавируса сумма в 13 млрд рублей оказалась выше запланированной. «Сказалась проблемы с задержкой госпитализации и сложности на поликлиническом этапе, в результате чего госпитализировались больные, имевшие более тяжелую форму заболевания и, соответственно, более дорогостоящее лечение», — приводит общее мнение источник URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На лечение больных коронавирусом свердловчан в 2021 году будет потрачено 13 млрд рублей. Такой прогноз на коллегии свердловского минздрава сделал директор свердловского территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерий Шелякин. Инсайдом с мероприятия поделился источник URA.RU. «Сумма 13 млрд рублей включает в себя стационарное и амбулаторное лечение больных коронавирусом в 2021 году. На данный момент потрачено меньше, но к декабрю сумма по прогнозу будет выбрана», — передает инсайдер слова Валерия Шелякина. На коллегии был озвучен и размер задолженности ТФОМС перед лечебными учреждениями региона. К декабрю текущего года он достигнет 5,9 млрд рублей, и эти средства будут запрошены в федеральном фонде ОМС. При этом известно, что на счетах больниц находится до 8 млрд рублей, однако распределены они неравномерно. «В каких-то больницах деньги еще есть, в каких-то уже кончаются или кончились», — говорит собеседник URA.RU. В свердловском ТФОМСе сообщили, что упомянутая сумма задолженности в 5,9 млрд рублей является прогнозной и будет уменьшена, если придет федеральный транш. Деньги будут выплачены прежде всего тем медучреждениям, у которых кончились деньги. Опрошенные собеседники URA.RU, отмечают, что потраченная на лечение коронавируса сумма в 13 млрд рублей оказалась выше запланированной. «Сказалась проблемы с задержкой госпитализации и сложности на поликлиническом этапе, в результате чего госпитализировались больные, имевшие более тяжелую форму заболевания и, соответственно, более дорогостоящее лечение», — приводит общее мнение источник URA.RU.