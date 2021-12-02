Полиция указала противникам QR-кодов в Екатеринбурге на нарушения

Полиция сделала замечание противникам QR-кодов из-за большого числа собравшихся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудники полиции Екатеринбурга предупредили, что противники введения QR-кодов, пришедшие к зданию заксобрания Свердловской области, могут нарушить закон о собраниях из-за большого числа присутствующих у заксо. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники полиции сообщили собравшимся, что их действия могут быть расценены как несогласованный пикет, поскольку у заксо появились несколько десятков членов организации „Родительский надзор“. Они получили от полиции предупреждение», — рассказал корреспондент.

Активисты не анонсировали пикет, а пришли к зданию заксо, чтобы передать депутатам свои обращения. Предполагается, что их рассмотрят на ближайшем заседании по QR-кодам 7 декабря.

Депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер во время пикета рассказал, что ожидал увидеть у заксо только одного представителя организации. «Вместо одного-двух человек пришли 30, а это уже похоже на пикет. Напомню, что пикет должен быть согласован», — рассказал депутат.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там на момент публикации не ответили на вопрос корреспондента агентства.

Ранее активисты движения обращались в общественную палату Екатеринбурга с просьбой рассмотреть возможность отмены QR-кодов. Представители «Родительского контроля» приходят на подобные мероприятия в составе нескольких десятков человек.