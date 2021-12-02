ФАС высказала претензии в адрес ММК

03 декабря 2021 в 19:19 Размер текста - 17 +

Комбинат не предоставил ФАС запрашиваемые сведения Фото: Илья Московец © URA.RU ФАС России высказала претензии крупнейшему предприятию Челябинской области — Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). По мнению антимонопольной службы, компания не предоставила запрашиваемые сведения. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении ММК возбужденно дело об административном правонарушении. Представители комбината заявили URA.RU, что от комментариев пока воздерживаются. «Ведомство потребовало 13 октября от ПАО „ММК“ предоставить информацию об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката (в том числе, холоднокатаного, оцинкованного, проката с полимерными покрытиями). Однако компания отказалась предоставить запрашиваемую информацию», — заявили в антимонопольной службе. В ФАС России отметили, что запрос у компании сведений был сделан в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов «ММК» о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным. Ранее служба возбудила дело по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ФАС России высказала претензии крупнейшему предприятию Челябинской области — Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). По мнению антимонопольной службы, компания не предоставила запрашиваемые сведения. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении ММК возбужденно дело об административном правонарушении. Представители комбината заявили URA.RU, что от комментариев пока воздерживаются. «Ведомство потребовало 13 октября от ПАО „ММК“ предоставить информацию об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката (в том числе, холоднокатаного, оцинкованного, проката с полимерными покрытиями). Однако компания отказалась предоставить запрашиваемую информацию», — заявили в антимонопольной службе. В ФАС России отметили, что запрос у компании сведений был сделан в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов «ММК» о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным. Ранее служба возбудила дело по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.