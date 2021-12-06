06 декабря 2021

В свердловском Роспотребнадзоре объяснил, чего ждут от QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских объяснил необходимость QR-кодов в Свердловской области Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Введение в Свердловской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, снижает риски заболевания COVID-19 в общественных местах в 13,5 раз. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских во время заседания заксобрания Свердловской области.

«Ограничение на посещение мест массового пребывания людьми, которые не защищены от COVID-19, существенно снижает риск их заражения. Снижение рисков заболевания среди привитых — в 13,5 раза», — цитирует корреспондент URA.RU Козловских из заксо.

В свердловском заксобрании 7 декабря рассматривают федеральный законопроект о QR-кодах. Противники такой ограничительной меры из общественной организации «Родительский надзор» также выступают с речами, обосновывая свою позицию.

В ноябре законопроект поступил в свердловское заксобрание. Назначение даты слушаний вызвало общественный резонанс среди общественников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Введение в Свердловской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, снижает риски заболевания COVID-19 в общественных местах в 13,5 раз. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских во время заседания заксобрания Свердловской области. «Ограничение на посещение мест массового пребывания людьми, которые не защищены от COVID-19, существенно снижает риск их заражения. Снижение рисков заболевания среди привитых — в 13,5 раза», — цитирует корреспондент URA.RU Козловских из заксо. В свердловском заксобрании 7 декабря рассматривают федеральный законопроект о QR-кодах. Противники такой ограничительной меры из общественной организации «Родительский надзор» также выступают с речами, обосновывая свою позицию. В ноябре законопроект поступил в свердловское заксобрание. Назначение даты слушаний вызвало общественный резонанс среди общественников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...