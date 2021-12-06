В свердловском Роспотребнадзоре объяснил, чего ждут от QR-кодов

Дмитрий Козловских объяснил необходимость QR-кодов в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Введение в Свердловской области QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, снижает риски заболевания COVID-19 в общественных местах в 13,5 раз. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских во время заседания заксобрания Свердловской области.

«Ограничение на посещение мест массового пребывания людьми, которые не защищены от COVID-19, существенно снижает риск их заражения. Снижение рисков заболевания среди привитых — в 13,5 раза», — цитирует корреспондент URA.RU Козловских из заксо.

В свердловском заксобрании 7 декабря рассматривают федеральный законопроект о QR-кодах. Противники такой ограничительной меры из общественной организации «Родительский надзор» также выступают с речами, обосновывая свою позицию.

В ноябре законопроект поступил в свердловское заксобрание. Назначение даты слушаний вызвало общественный резонанс среди общественников.