Единороссы забросили ведение сайта «Карта развития Югры», который был главным проектом предвыборной программы партии власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«После завершения выборов уже никто не занимается наполнением сайта. Во время избирательной кампании он постоянно обновлялся. Власти, вообще, заявляли о том, что югорчане с помощью этого интернет-ресурса могут отслеживать в режиме онлайн, как реализуются ключевые проекты развития региона. А по факту актуальной информации на нем сейчас нет. Последние новости датированы 14 сентября, нынешние депутаты Государственной и окружной Думы до сих пор указаны как кандидаты», — считает инсайдер.
Собеседник URA.RU из числа югорских единороссов отметил, что, несмотря на отсутствие актуальной информации на сайте, реализация проекта «Карта развития Югры» продолжается. «В мэриях и окружном правительстве есть список тех проектов, которые были внесены на карту. Движение есть, просто у жителей нет возможности получить какую-то обратную связь», — сообщил источник. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU назвал промахом «Единой России» такое отношение к ведению сайта «Карта развития Югры». «Задача таких проектов — войти в контакт с избирателями и привлечь дополнительных, в том числе за счет сбора предложений. Отсутствие актуальной информации на сайте — это недоработка и просчет единороссов. Но, вообще, губернатор Югры [Наталья Комарова] отчитывалась об этом проекте во время одной из своих прямых линий, говоря о тех вещах, которые будут реализованы на уровне окружного правительства», — подытожил эксперт.
Последнее обновление новостей на сайте «Карты развития Югры» было 14 сентября
Единороссы забросили ведение сайта «Карта развития Югры», который был главным проектом предвыборной программы партии власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «После завершения выборов уже никто не занимается наполнением сайта. Во время избирательной кампании он постоянно обновлялся. Власти, вообще, заявляли о том, что югорчане с помощью этого интернет-ресурса могут отслеживать в режиме онлайн, как реализуются ключевые проекты развития региона. А по факту актуальной информации на нем сейчас нет. Последние новости датированы 14 сентября, нынешние депутаты Государственной и окружной Думы до сих пор указаны как кандидаты», — считает инсайдер. Собеседник URA.RU из числа югорских единороссов отметил, что, несмотря на отсутствие актуальной информации на сайте, реализация проекта «Карта развития Югры» продолжается. «В мэриях и окружном правительстве есть список тех проектов, которые были внесены на карту. Движение есть, просто у жителей нет возможности получить какую-то обратную связь», — сообщил источник. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU назвал промахом «Единой России» такое отношение к ведению сайта «Карта развития Югры». «Задача таких проектов — войти в контакт с избирателями и привлечь дополнительных, в том числе за счет сбора предложений. Отсутствие актуальной информации на сайте — это недоработка и просчет единороссов. Но, вообще, губернатор Югры [Наталья Комарова] отчитывалась об этом проекте во время одной из своих прямых линий, говоря о тех вещах, которые будут реализованы на уровне окружного правительства», — подытожил эксперт.