В ХМАО единороссы забросили главный предвыборный проект. Скрин

09 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» после выборов перестала работать над наполнением сайта «Карта развития Югры» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единороссы забросили ведение сайта «Карта развития Югры», который был главным проектом предвыборной программы партии власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «После завершения выборов уже никто не занимается наполнением сайта. Во время избирательной кампании он постоянно обновлялся. Власти, вообще, заявляли о том, что югорчане с помощью этого интернет-ресурса могут отслеживать в режиме онлайн, как реализуются ключевые проекты развития региона. А по факту актуальной информации на нем сейчас нет. Последние новости датированы 14 сентября, нынешние депутаты Государственной и окружной Думы до сих пор указаны как кандидаты», — считает инсайдер. Собеседник URA.RU из числа югорских единороссов отметил, что, несмотря на отсутствие актуальной информации на сайте, реализация проекта «Карта развития Югры» продолжается. «В мэриях и окружном правительстве есть список тех проектов, которые были внесены на карту. Движение есть, просто у жителей нет возможности получить какую-то обратную связь», — сообщил источник. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU назвал промахом «Единой России» такое отношение к ведению сайта «Карта развития Югры». «Задача таких проектов — войти в контакт с избирателями и привлечь дополнительных, в том числе за счет сбора предложений. Отсутствие актуальной информации на сайте — это недоработка и просчет единороссов. Но, вообще, губернатор Югры [Наталья Комарова] отчитывалась об этом проекте во время одной из своих прямых линий, говоря о тех вещах, которые будут реализованы на уровне окружного правительства», — подытожил эксперт. Последнее обновление новостей на сайте «Карты развития Югры» было 14 сентября Фото: скрин сайта картаразвития86.рф Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Единороссы забросили ведение сайта «Карта развития Югры», который был главным проектом предвыборной программы партии власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «После завершения выборов уже никто не занимается наполнением сайта. Во время избирательной кампании он постоянно обновлялся. Власти, вообще, заявляли о том, что югорчане с помощью этого интернет-ресурса могут отслеживать в режиме онлайн, как реализуются ключевые проекты развития региона. А по факту актуальной информации на нем сейчас нет. Последние новости датированы 14 сентября, нынешние депутаты Государственной и окружной Думы до сих пор указаны как кандидаты», — считает инсайдер. Собеседник URA.RU из числа югорских единороссов отметил, что, несмотря на отсутствие актуальной информации на сайте, реализация проекта «Карта развития Югры» продолжается. «В мэриях и окружном правительстве есть список тех проектов, которые были внесены на карту. Движение есть, просто у жителей нет возможности получить какую-то обратную связь», — сообщил источник. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU назвал промахом «Единой России» такое отношение к ведению сайта «Карта развития Югры». «Задача таких проектов — войти в контакт с избирателями и привлечь дополнительных, в том числе за счет сбора предложений. Отсутствие актуальной информации на сайте — это недоработка и просчет единороссов. Но, вообще, губернатор Югры [Наталья Комарова] отчитывалась об этом проекте во время одной из своих прямых линий, говоря о тех вещах, которые будут реализованы на уровне окружного правительства», — подытожил эксперт.