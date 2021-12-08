В Магнитогорске магазин придумал, как избежать проверки QR-кодов

Уловка руководителя магазина не спасла от штрафа (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Магнитогорске (Челябинская область) суд оштрафовал руководителя магазина «Магнит» за фиктивное снижение торговых площадей. Так руководство магазина пыталось обойти запрет на посещение крупных торговых площадей без QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Этот „Магнит“ проверялся не один раз, но руководство не желало соблюдать требования. Площадь торгового зала была искусственно сокращена, а некоторые отделы ограждены. В магазине посчитали, что это освободит их от проверки QR-кодов. Однако от административного штрафа не избавило», — заявили в пресс-службе.

Орджоникидзевский районный суд оштрафовал руководителя магазина «Магнит» (Сиреневый, 18) на 10 тыс. рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. За повторное нарушение штраф составит от 300 до 500 тыс. рублей. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в торговую сеть «Магнит», на момент публикации ответов не последовало.

В Челябинской области с 8 ноября вход в гипермаркеты, площадь которых более 400 квадратных метров, осуществляется исключительно по QR-коду. Некоторые магазины начали перегораживать свои торговые площади трассировочной лентой.