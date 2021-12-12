В Петербурге арестован мужчина, обливший влюбленных кислотой

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Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в преступлении Фото:

В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

«Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале.

Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. «Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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