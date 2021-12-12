В Петербурге арестован мужчина, обливший влюбленных кислотой

В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
«Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале.
Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. «Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.