В Петербурге арестован мужчина, обливший влюбленных кислотой

12 декабря 2021 в 19:25 Размер текста - 17 +

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. «Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Санкт-Петербурге полиция арестовала 24-летнего мужчину, который из ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее молодого человека. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. «Даниил К. намеренно облил девушку кислотой из бутылки, жидкость попала на голову и туловище пострадавшей, что вызвало физическую боль и телесные повреждения. Врачи выявили у девушки химические ожоги 11% поверхности всего тела, пострадали лицо, роговицы, волосы головы, шея, туловище и руки. Девушку ввели в искусственную кому. Юноша получил ожоги лба, предплечья и кисти», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Обвиняемый заявил об измене со стороны девушки. При этом между ним и жертвой не было никаких близких отношений. Подозреваемый заявил, что планировал покончить с собой, но не смог. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.