Россияне стали массово скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок связи

«Известия»: продажи Wi-Fi-роутеров выросли на 134% на фоне ограничений связи
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Люди стали меньше пользоваться мобильным интернетом из-за блокировок, следует из данных
Люди стали меньше пользоваться мобильным интернетом из-за блокировок, следует из данных Фото:

В России резко увеличились продажи Wi-Fi-роутеров на фоне участившихся отключений мобильного интернета. Об этом заявили продавцы на маркетплейсах и операторы широкополосного доступа.

«Интересно, что динамика проводных роутеров для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры (они „подросли“ на 85%)», — отметили в пресс-службе Wildberries, передают «Известия». 

Причиной такого скачка продавцы и операторы считают перебои и ограничения мобильного доступа в ряде российских регионов. «Ситуация с периодическими ограничениями мобильного доступа подчеркнула конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, в числе которых скорость передачи данных и отсутствие лимитов на трафик», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

По информации компании, в июне-июле 2025 года число заявок на подключение фиксированного интернета от корпоративных клиентов выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее активно подключение заказывают представители малого и среднего бизнеса — им необходим стабильный канал связи для работы кассовых аппаратов, информационных систем и предоставления интернета посетителям.

Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят для безопасности жителей. Чаще всего такие меры связаны с угрозой атаки беспилотников. Где в России 1 августа наблюдаются проблемы со связью — в материале URA.RU

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В России резко увеличились продажи Wi-Fi-роутеров на фоне участившихся отключений мобильного интернета. Об этом заявили продавцы на маркетплейсах и операторы широкополосного доступа. «Интересно, что динамика проводных роутеров для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры (они „подросли“ на 85%)», — отметили в пресс-службе Wildberries, передают «Известия».  Причиной такого скачка продавцы и операторы считают перебои и ограничения мобильного доступа в ряде российских регионов. «Ситуация с периодическими ограничениями мобильного доступа подчеркнула конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, в числе которых скорость передачи данных и отсутствие лимитов на трафик», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома». По информации компании, в июне-июле 2025 года число заявок на подключение фиксированного интернета от корпоративных клиентов выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее активно подключение заказывают представители малого и среднего бизнеса — им необходим стабильный канал связи для работы кассовых аппаратов, информационных систем и предоставления интернета посетителям. Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят для безопасности жителей. Чаще всего такие меры связаны с угрозой атаки беспилотников. Где в России 1 августа наблюдаются проблемы со связью — в материале URA.RU. 
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