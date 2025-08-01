«Роскосмос» поставил точку в спорах об утечках воздуха на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что проблема утечек воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы и заметно преувеличена в инфополе. Об этом он сообщил журналистами.
«Еще раз мне кажется, что эта тема несколько раздута, поскольку, как вы знаете, с марта по июль утечки сократились в 10 раз. <...> На жизнеобеспечение как МКС, так и наших космонавтов утечка никак не влияет, и здесь мы, совместно с NASA, все вопросы отрабатываем. С их стороны каких-то опасений нет», — сообщил Баканов. Его слова передает РИА Новости.
По словам главы «Роскосмоса», за последние месяцы объем утечек воздуха на станции снизился практически до нуля. Он подчеркнул, что специалисты российской госкорпорации и партнеры из NASA продолжают совместную работу по контролю и устранению подобных инцидентов. За шесть лет эксплуатации станции специалисты уже выработали эффективные методы реагирования на нештатные ситуации подобного рода.
Ранее в СМИ и социальных сетях регулярно появлялась информация о возможных угрозах для экипажа МКС из-за утечек воздуха в российском сегменте станции. В «Роскосмосе» отмечают, что уровень безопасности и условия жизнеобеспечения на борту полностью соответствуют международным стандартам, а сотрудничество с зарубежными партнерами позволяет оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.
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