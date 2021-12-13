Челябинская область будет получать господдержку еще три года

Алексей Текслер подвел итоги года работы в Госсовете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в число 10 российских регионов, которые будут получать компенсации после прохождения порога расчетной бюджетной обеспеченности (РБО). Об этом 14 декабря заявил челябинский губернатор Алексей Текслер после итогового заседания комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы», сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Было принято решение по нашей инициативе по индексации дотации на выравнивание. Речь идет о поддержке регионов, прошедших порог бюджетной обеспеченности. К ним относится и Челябинская область. Все это помогает нам строить бюджетные планы с дополнительной поддержкой со стороны Федерации», — заявил Текслер

В интервью агентству «Интерфакс» губернатор отметил, что это решение касается десятка регионов. Челябинская область прошла порог РБО, при котором дотация на выравнивание должна была прекратиться, но в течение 3 лет регион продолжит получать компенсации.

Губернатор отметил, что это касается десятка регионов и назвал важным решение, принятое на федеральном уровне. На заседании в Москве Текслер подвел итоги работы комиссии, озвучив ее инициативы и обозначил планы на будущий год. В заседании приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин и министр финансов РФ Антон Силуанов, а также представители Совета Федерации, Госдумы, Счетной палаты, субъектов РФ.

Ранее Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую поддержку ряду регионов для достижения необходимого уровня зарплаты бюджетников. Комиссию при Госсовете «Экономика и финансы» Текслер возглавил в 2020 году.