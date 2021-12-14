В Екатеринбурге вырастет плата за детский сад. В мэрии объяснили, с чем это связано

15 декабря 2021 в 18:33 Размер текста - 17 +

В 2019-2020 не было роста стоимости за детсад из-за пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году в детских садах Екатеринбурга будет повышена родительская плата. Стоимость услуги вырастет на 3,7% — от 30 до 117 рублей. Об этом URA.RU сообщил замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков в ответ на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в местных telegram-каналах (там были другие цифры). «Логика следующая. Одно время — если я не ошибаюсь, в 2012—2015 годах — плата за детский сад в городе не поднималась. И потом, когда все поняли, что из-за инфляции за все это время существенно выросла себестоимость услуги, индексация была существенной — едва ли не до 400 рублей. Чтобы не повторять таких резких скачков, которые тяжело воспринимаются горожанами, мы индексируем каждый год по чуть-чуть. Только с 2019-го на 2020-й не делали этого из-за непредсказуемой пандемии», — уточнил в разговоре с URA.RU замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков. Ранее URA.RU писало, что пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2022 году в детских садах Екатеринбурга будет повышена родительская плата. Стоимость услуги вырастет на 3,7% — от 30 до 117 рублей. Об этом URA.RU сообщил замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков в ответ на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в местных telegram-каналах (там были другие цифры). «Логика следующая. Одно время — если я не ошибаюсь, в 2012—2015 годах — плата за детский сад в городе не поднималась. И потом, когда все поняли, что из-за инфляции за все это время существенно выросла себестоимость услуги, индексация была существенной — едва ли не до 400 рублей. Чтобы не повторять таких резких скачков, которые тяжело воспринимаются горожанами, мы индексируем каждый год по чуть-чуть. Только с 2019-го на 2020-й не делали этого из-за непредсказуемой пандемии», — уточнил в разговоре с URA.RU замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков. Ранее URA.RU писало, что пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие.