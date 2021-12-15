Искусственный интеллект будет следить за качеством работ ЖКХ

16 декабря 2021 в 03:34 Размер текста - 17 +

Новая система будет фиксировать недочеты в благоустройстве города с помощью камер видеонаблюдения Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Казани начали внедрять новую систему отслеживания качества работ по благоустройству города с помощью искусственного интеллекта. Система сможет выявлять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, акты вандализма, проблемы с освещением улиц, а также фиксировать ряд других недочетов в состоянии инфраструктуры города. «В Казани планируют внедрить программно-аппаратный комплекс CitySoft для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь состояния дорожной инфраструктуры», — пишет издание «Известия». Отмечается, что над новой системой работает «Ростелеком». Для сбора данных о состоянии инфраструктуры будут использоваться камеры видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте, рассказали в компании. Помимо этого, отмечается, что московские власти объявили конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети. Внедрение в городскую систему искусственного интеллекта положительно скажется на благоустройстве городов, а также в перспективе сможет замечать не только недочеты в работе ЖКХ, но и отслеживать граждан, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Казани начали внедрять новую систему отслеживания качества работ по благоустройству города с помощью искусственного интеллекта. Система сможет выявлять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, акты вандализма, проблемы с освещением улиц, а также фиксировать ряд других недочетов в состоянии инфраструктуры города. «В Казани планируют внедрить программно-аппаратный комплекс CitySoft для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь состояния дорожной инфраструктуры», — пишет издание «Известия». Отмечается, что над новой системой работает «Ростелеком». Для сбора данных о состоянии инфраструктуры будут использоваться камеры видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте, рассказали в компании. Помимо этого, отмечается, что московские власти объявили конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети. Внедрение в городскую систему искусственного интеллекта положительно скажется на благоустройстве городов, а также в перспективе сможет замечать не только недочеты в работе ЖКХ, но и отслеживать граждан, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах.