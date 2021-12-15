Искусственный интеллект будет следить за качеством работ ЖКХ

В Казани начали внедрять новую систему отслеживания качества работ по благоустройству города с помощью искусственного интеллекта. Система сможет выявлять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, акты вандализма, проблемы с освещением улиц, а также фиксировать ряд других недочетов в состоянии инфраструктуры города.
«В Казани планируют внедрить программно-аппаратный комплекс CitySoft для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь состояния дорожной инфраструктуры», — пишет издание «Известия». Отмечается, что над новой системой работает «Ростелеком». Для сбора данных о состоянии инфраструктуры будут использоваться камеры видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте, рассказали в компании.
Помимо этого, отмечается, что московские власти объявили конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети. Внедрение в городскую систему искусственного интеллекта положительно скажется на благоустройстве городов, а также в перспективе сможет замечать не только недочеты в работе ЖКХ, но и отслеживать граждан, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах.
В Казани начали внедрять новую систему отслеживания качества работ по благоустройству города с помощью искусственного интеллекта. Система сможет выявлять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, акты вандализма, проблемы с освещением улиц, а также фиксировать ряд других недочетов в состоянии инфраструктуры города. «В Казани планируют внедрить программно-аппаратный комплекс CitySoft для контроля работ, связанных с благоустройством города, в первую очередь состояния дорожной инфраструктуры», — пишет издание «Известия». Отмечается, что над новой системой работает «Ростелеком». Для сбора данных о состоянии инфраструктуры будут использоваться камеры видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте, рассказали в компании. Помимо этого, отмечается, что московские власти объявили конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети. Внедрение в городскую систему искусственного интеллекта положительно скажется на благоустройстве городов, а также в перспективе сможет замечать не только недочеты в работе ЖКХ, но и отслеживать граждан, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах.