УрФУ начнет учебный год в гибридном формате

17 декабря 2021 в 10:19 Размер текста - 17 +

Новый семестр начнется 14 февраля и будет проходить в смешанном формате Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения. «Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения. «Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.