16 декабря 2021
15 декабря 2021

УрФУ начнет учебный год в гибридном формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Новый семестр начнется 14 февраля и будет проходить в смешанном формате Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения.

«Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения. «Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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