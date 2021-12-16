УрФУ начнет учебный год в гибридном формате

Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения.
«Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.
Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на гибридный формат обучения с 14 февраля 2022 года. Информация об этом появилась в telegram-канале образовательного учреждения. «Новый семестр начнется в гибридном формате», — сказано в сообщении. Отмечается, что учеба в новой форме стартует 14 февраля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что новый учебный год в вузах России начнется в гибридном формате. Об этом заявили в Российском союзе ректоров. При заселении студентов в общежития будут приняты меры предосторожности. Обязательной вакцинации от студентов не потребуют, хотя Российский союз ректоров не исключает их тестирования на коронавирус.