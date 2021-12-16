16 декабря 2021

В Свердловской области нашли влиятельного вора в законе. Его подозревают в экстремизме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Криминальный авторитет подозревается в создании экстремистской ячейки Фото:

В исправительной колонии №52 Свердловской области возбудили уголовные дела по «воровской» и экстремистской статьям в отношении заключенного, пойманного на грабеже. Он пользуется влиянием среди криминальных авторитетов, сообщил источник в силовой среде.

«В отношении [заключенного] возбуждено уголовное дело по статье 210.1 и статье 282.2 (занятие высшего положения в преступной иерархии и деятельность экстремистской организации соответственно — прим. URA.RU)» — говорится в сообщении telegram-канала «Опер Слил» со ссылкой на инсайдера.

По его информации, заключенный пытался создать в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ. Предполагается, что злоумышленник пользовался авторитетом у влиятельных криминальных элементов.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга пообещал URA.RU уточнить информацию о возбуждении дел. «Пока такой информации у нас нет», — сообщил агентству пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Ранее в Екатеринбурге начался процесс по смотрящему за Верхней Салдой Владимиру Кузнецову, известного как Лис. Его также обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В исправительной колонии №52 Свердловской области возбудили уголовные дела по «воровской» и экстремистской статьям в отношении заключенного, пойманного на грабеже. Он пользуется влиянием среди криминальных авторитетов, сообщил источник в силовой среде. «В отношении [заключенного] возбуждено уголовное дело по статье 210.1 и статье 282.2 (занятие высшего положения в преступной иерархии и деятельность экстремистской организации соответственно — прим. URA.RU)» — говорится в сообщении telegram-канала «Опер Слил» со ссылкой на инсайдера. По его информации, заключенный пытался создать в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ. Предполагается, что злоумышленник пользовался авторитетом у влиятельных криминальных элементов. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга пообещал URA.RU уточнить информацию о возбуждении дел. «Пока такой информации у нас нет», — сообщил агентству пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Ранее в Екатеринбурге начался процесс по смотрящему за Верхней Салдой Владимиру Кузнецову, известного как Лис. Его также обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...