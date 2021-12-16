Криминальный авторитет подозревается в создании экстремистской ячейки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В исправительной колонии №52 Свердловской области возбудили уголовные дела по «воровской» и экстремистской статьям в отношении заключенного, пойманного на грабеже. Он пользуется влиянием среди криминальных авторитетов, сообщил источник в силовой среде.

«В отношении [заключенного] возбуждено уголовное дело по статье 210.1 и статье 282.2 (занятие высшего положения в преступной иерархии и деятельность экстремистской организации соответственно — прим. URA.RU)» — говорится в сообщении telegram-канала «Опер Слил» со ссылкой на инсайдера.

По его информации, заключенный пытался создать в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ. Предполагается, что злоумышленник пользовался авторитетом у влиятельных криминальных элементов.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга пообещал URA.RU уточнить информацию о возбуждении дел. «Пока такой информации у нас нет», — сообщил агентству пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Ранее в Екатеринбурге начался процесс по смотрящему за Верхней Салдой Владимиру Кузнецову, известного как Лис. Его также обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.