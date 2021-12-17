17 декабря 2021
16 декабря 2021

В челябинской военной части солдат зашил себе рот

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, вооруженные силы, призывная кампания, армия, служба в армии
Зашитый рот призывник прятал от сослуживцев под медицинской маской Фото:

В военной части в Чебаркуле (Челябинская область) солдат-срочник зашил себе рот. Так 19-летний челябинец решил себя наказать после ссоры с девушкой. Зашитый рот солдат прятал под медицинской маской.

«Накануне рядовой Иван Шурмелев получил телефон для разговора с родными. И приревновал свою девушку, которая ждала его возвращения со службы. Диалога не вышло. Рядовой Шурмелев нахамил своей девушке, а потом придумал сам себе наказание. Он закрылся в туалете и зашил себе рот швейной иглой и трикотажной нитью», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Увечья солдат прятал под медицинской маской. То, что Шурмелев зашил себе рот, обнаружили после того, как он перестал отвечать на вопросы. Дежурный офицер роты снял с солдата маску, после чего сразу отправил его к медикам. Те убрали швы и иголку. Сейчас с солдатом работают психологи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен.

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В военной части в Чебаркуле (Челябинская область) солдат-срочник зашил себе рот. Так 19-летний челябинец решил себя наказать после ссоры с девушкой. Зашитый рот солдат прятал под медицинской маской. «Накануне рядовой Иван Шурмелев получил телефон для разговора с родными. И приревновал свою девушку, которая ждала его возвращения со службы. Диалога не вышло. Рядовой Шурмелев нахамил своей девушке, а потом придумал сам себе наказание. Он закрылся в туалете и зашил себе рот швейной иглой и трикотажной нитью», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Увечья солдат прятал под медицинской маской. То, что Шурмелев зашил себе рот, обнаружили после того, как он перестал отвечать на вопросы. Дежурный офицер роты снял с солдата маску, после чего сразу отправил его к медикам. Те убрали швы и иголку. Сейчас с солдатом работают психологи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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