20 декабря 2021

В Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Основные ограничения стартуют с 25 декабря Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новогодние праздники власти ограничат продажу алкоголя в местах массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

«Определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, на которых […] ограничена реализация алкогольной продукции», — написано в постановлении.

  • 25 декабря 2021 года с 15.00 до 19.30 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;
  • с 25 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;
  • 26 декабря 2021 года с 16.00 до 20.00 часов в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса;
  • в период с 2 января 2022 года по 7 января 2022 года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что выступает против разрешения продажи шампанского в новогоднюю ночь. Сократить объем продажи алкоголя предлагал и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новогодние праздники власти ограничат продажу алкоголя в местах массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. «Определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, на которых […] ограничена реализация алкогольной продукции», — написано в постановлении. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что выступает против разрешения продажи шампанского в новогоднюю ночь. Сократить объем продажи алкоголя предлагал и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
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