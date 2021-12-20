В Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Основные ограничения стартуют с 25 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новогодние праздники власти ограничат продажу алкоголя в местах массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

«Определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, на которых […] ограничена реализация алкогольной продукции», — написано в постановлении.

25 декабря 2021 года с 15.00 до 19.30 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;

с 25 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;

26 декабря 2021 года с 16.00 до 20.00 часов в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса;

в период с 2 января 2022 года по 7 января 2022 года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что выступает против разрешения продажи шампанского в новогоднюю ночь. Сократить объем продажи алкоголя предлагал и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.