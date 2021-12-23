Путин объяснил уровень высокой смертности в России

23 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Уровень коллективного иммунитета в России составил всего 59,4%, сообщил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Высокая смертность от коронавируса вызвана низким уровнем коллективного иммунитета в России. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Смертность высокая от чего? Низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%», — сообщил Владимир Путин. Глава государства отметил, что призывает систему здравоохранения и правительство РФ быть максимально открытыми. Это необходимо для того, чтобы россияне поняли важность прививок от коронавируса, уточнил Путин. «Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их во всем мире. Иначе нам не справиться с этой проблемой и нести потери. У нас даже появился термин — избыточная смертность», — заявил президент РФ. Ранее вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. В частности, в национальный календарь прививок включили вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. В ведомстве уточнили, что она будет проводиться исключительно добровольно и с письменного согласия родителей. Итоговая пресс-конференция Путина проводится 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в онлайн-режиме. Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебря. Количество корреспондентов, которые могут присутствовать в Манеже, сократилось. Всего на пресс-конференцию Путина попали 507 журналистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высокая смертность от коронавируса вызвана низким уровнем коллективного иммунитета в России. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Смертность высокая от чего? Низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%», — сообщил Владимир Путин. Глава государства отметил, что призывает систему здравоохранения и правительство РФ быть максимально открытыми. Это необходимо для того, чтобы россияне поняли важность прививок от коронавируса, уточнил Путин. «Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их во всем мире. Иначе нам не справиться с этой проблемой и нести потери. У нас даже появился термин — избыточная смертность», — заявил президент РФ. Ранее вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в национальный календарь прививок. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. В частности, в национальный календарь прививок включили вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. В ведомстве уточнили, что она будет проводиться исключительно добровольно и с письменного согласия родителей. Итоговая пресс-конференция Путина проводится 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в онлайн-режиме. Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебря. Количество корреспондентов, которые могут присутствовать в Манеже, сократилось. Всего на пресс-конференцию Путина попали 507 журналистов.