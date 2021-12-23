Юрист готов встретиться с Путиным в суде по делу Деда Мороза

23 декабря 2021 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин согласился стать адвокатом Деда Мороза Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Адвокат Игорь Мирзоев, который подал иск против Деда Мороза, готов встретиться в суде с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции российский лидер заявил о готовности стать адвокатом новогоднего деда. «Меня это не смущает. Я даже еще больше воодушевился, мне нравится, что у меня появится такой серьезный оппонент. Давно хотел проверить свои юридические навыки в деле. Давно мечтал познакомиться с Путиным лично», — передает «Ридус» слова Мирзоева. В начале недели адвокат подал в Великоустюгский районный суд иск к АО «Дед Мороз». Он потребовал от него 23 новогодних подарка, а также 10 миллионов рублей как компенсацию. Во время пресс-конференции 23 декабря президент, комментируя ситуацию, напомнил, что он тоже петербургский юрист и мог бы выступить защитником Деда Мороза. «Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — отметил Путин. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат Игорь Мирзоев, который подал иск против Деда Мороза, готов встретиться в суде с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции российский лидер заявил о готовности стать адвокатом новогоднего деда. «Меня это не смущает. Я даже еще больше воодушевился, мне нравится, что у меня появится такой серьезный оппонент. Давно хотел проверить свои юридические навыки в деле. Давно мечтал познакомиться с Путиным лично», — передает «Ридус» слова Мирзоева. В начале недели адвокат подал в Великоустюгский районный суд иск к АО «Дед Мороз». Он потребовал от него 23 новогодних подарка, а также 10 миллионов рублей как компенсацию. Во время пресс-конференции 23 декабря президент, комментируя ситуацию, напомнил, что он тоже петербургский юрист и мог бы выступить защитником Деда Мороза. «Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — отметил Путин. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности: на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.