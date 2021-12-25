Песков поделился неприятными воспоминаниями о развале СССР

У Дмитрия Пескова «Лебединое озеро» ассоциируется с развалом СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу его жены, фигуристки Татьяны Навки вызвало у него грустные ассоциации. По его словам, «Лебединое озеро» ассоциируется у него с неприятными моментами истории.

«Грустным [называл „Лебединое озеро“], потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого „Лебединое озеро“ ассоциируется с неприятными моментами нашей истории. Поэтому, конечно, я задавался вопросом, что из этого [шоу] получится. Но пока здорово», — сказал Дмитрий Песков, передает ТАСС. Балет «Лебединое озеро» показывали по телевидению во время путча в августе 1991 года, который позже привел к распаду СССР.

Пескова восхитило выступление его дочери Надежды в первом акте ледового шоу. Ему очень понравилось шоу. «Поразило то, как переплетается классика с современной музыкой, мне кажется, это очень органично, здорово», — сказал он.

«Лебединое озеро» будут показывать с 25 декабря по 8 января во дворце «Мегаспорт» в Москве, передают «Дни.ру». Спектакль стал новой интерпретацией одноименного балета Петра Чайковского. В проекте принимают участие фигуристы Петр Чернышев и Маргарита Дробязко.

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