Новые правила регистрации могут вызвать международный скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введение с 2022 года электронных IT-карт мигранта может повлечь отток квалифицированных специалистов из России. При этом есть риск роста нелегалов, заявил URA.RU профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, специалист в вопросах миграции и социологии Даниил Александров.

«У нас дефицит трудовой миграционной силы в стране. Он долго восполнялся нелегальным способом. Сейчас вводят IT-карты, в которых, кроме паспорта, будет ряд документов. Проблема, во-первых, в том, что это касается абсолютно всех стран, а не „потенциально нарушающих“. От этого уже сейчас происходит протест коммерческих палат, например, немцев. Это спровоцирует отток квалифицированных кадров», — заявил эксперт.

Новое законодательство может спровоцировать международный скандал, считает Александров. Это связано с тем, что от трудовых мигрантов требуют сдачу анализов на ряд заболеваний с фиксацией информации наряду с идентификационными данными в IT-карте (россиян на те же болезни никто централизованно не проверяет). Сдать анализы приезжие могут только в нескольких центрах, где уже сейчас образуются многочасовые очереди, отметил эксперт. Это возмущает специалистов из ЕС, где от россиян никаких справок не требуют. По мнению специалиста, именно законопослушные мигранты пострадают от нововведений, а менее ответственные «найдут лазейки и продолжат приезжать незаконно».

Введение электронного документооборота происходит в России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Постепенный переход на цифровые документы начался в 2021 году.

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