Путин запретил списывать социальные выплаты за долги

30 декабря 2021 в 16:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал федеральный закон, который не позволяет списать социальные выплаты в счет долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин запретил списывать социальные выплаты в счет долгов. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В части 1 статьи 101 („Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание“) пункт 12 изложить в следующей редакции: „пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов“», — сообщается в документе. Также в счет долга нельзя списать выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной поддержки, и средства, которые получают малоимущие граждане. Соответствующие статьи федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года. При этом кредитные организации должны не позднее этого срока вернуть единовременные выплаты, списанные в счет долга. Правило распространяется только на пособия, начисленные с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года. Чтобы вернуть единовременные выплаты, списанные в счет долга, заемщик должен подать соответствующее заявление в кредитную организацию. Однако сумма долга в этом случае увеличится на сумму возвращенных денежных средств. Путин поручил разработать законопроект, который защищает социальные выплаты от списания за долги, на втором этапе XX съезда партии «Едина Россия». Изменения должны были внести к 1 февраля 2022 года. До этого россияне массово жаловались на то, что кредитные организации списывают выплаты от государства за долги. Позднее депутаты внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин запретил списывать социальные выплаты в счет долгов. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В части 1 статьи 101 („Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание“) пункт 12 изложить в следующей редакции: „пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов“», — сообщается в документе. Также в счет долга нельзя списать выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной поддержки, и средства, которые получают малоимущие граждане. Соответствующие статьи федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года. При этом кредитные организации должны не позднее этого срока вернуть единовременные выплаты, списанные в счет долга. Правило распространяется только на пособия, начисленные с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года. Чтобы вернуть единовременные выплаты, списанные в счет долга, заемщик должен подать соответствующее заявление в кредитную организацию. Однако сумма долга в этом случае увеличится на сумму возвращенных денежных средств. Путин поручил разработать законопроект, который защищает социальные выплаты от списания за долги, на втором этапе XX съезда партии «Едина Россия». Изменения должны были внести к 1 февраля 2022 года. До этого россияне массово жаловались на то, что кредитные организации списывают выплаты от государства за долги. Позднее депутаты внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.