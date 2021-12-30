Хинштейн раскритиковал челябинскую полицию за смерть пенсионерки

30 декабря 2021 в 16:47 Размер текста - 17 +

Депутат указывает на то, что полиция не использовала биллинг для поисков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал действия челябинской полиции из-за трагедии с замерзшей до смерти пенсионеркой из Магнитогорска. В социальных сетях депутат опубликовал запись, что полицейские не стали использовать биллинг без разрешения суда, чтобы найти женщину. «Еще полгода назад мы приняли закон, позволяющий полиции без решения суда получать биллинг и геолокацию с телефонов пропавших людей. Эти данные органы МВД вправе запрашивать мгновенно, как только поступило заявление о пропаже человека», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Парламентарий добавил, что по данному факту начата следственная проверка. Органы прокуратуры и следственного управления области подключились к данному вопросу. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU ответили, что все необходимые мероприятия по поиску женщины были приняты своевременно, в течение срока, установленного законом. «С момента заявления о пропаже и до обнаружения женщины к поискам прилагали большие силы. Сотрудники осматривали местность на снегоходах, перерыли кучи снега. Волонтеры целыми днями осматривали предполагаемое место пропажи женщины. Биллинг никогда не даст вам точные координаты пропавшего человека. Он сможет обозначить только диапазон, где может находиться человек», — добавили в полицейском главке. О пропаже женщины заявил ее внук. Последний раз она выходила на связь 20 декабря. Спустя четыре дня поисков ее тело было обнаружено за поселком Светлым в Магнитогорске. Женщина умерла от обморожения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал действия челябинской полиции из-за трагедии с замерзшей до смерти пенсионеркой из Магнитогорска. В социальных сетях депутат опубликовал запись, что полицейские не стали использовать биллинг без разрешения суда, чтобы найти женщину. «Еще полгода назад мы приняли закон, позволяющий полиции без решения суда получать биллинг и геолокацию с телефонов пропавших людей. Эти данные органы МВД вправе запрашивать мгновенно, как только поступило заявление о пропаже человека», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Парламентарий добавил, что по данному факту начата следственная проверка. Органы прокуратуры и следственного управления области подключились к данному вопросу. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU ответили, что все необходимые мероприятия по поиску женщины были приняты своевременно, в течение срока, установленного законом. «С момента заявления о пропаже и до обнаружения женщины к поискам прилагали большие силы. Сотрудники осматривали местность на снегоходах, перерыли кучи снега. Волонтеры целыми днями осматривали предполагаемое место пропажи женщины. Биллинг никогда не даст вам точные координаты пропавшего человека. Он сможет обозначить только диапазон, где может находиться человек», — добавили в полицейском главке. О пропаже женщины заявил ее внук. Последний раз она выходила на связь 20 декабря. Спустя четыре дня поисков ее тело было обнаружено за поселком Светлым в Магнитогорске. Женщина умерла от обморожения.