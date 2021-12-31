В РФ подорожали взносы по медицинскому и пенсионному страхованию

01 января 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В России увеличили взносы по ОМС и ОПС Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России с 1 января увеличили размер страховых взносов по ОМС и ОПС для граждан, осуществляющих частную практику. Об этом заявил руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин в разговоре с корреспондентом РИА «Новости». «Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет. Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы», — объяснил Трошин изданию. Помимо этого, 1 января россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. При этом сохраняется возможность получить полис и на материальном носителе, добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 1 января увеличили размер страховых взносов по ОМС и ОПС для граждан, осуществляющих частную практику. Об этом заявил руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин в разговоре с корреспондентом РИА «Новости». «Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет. Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы», — объяснил Трошин изданию. Помимо этого, 1 января россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. При этом сохраняется возможность получить полис и на материальном носителе, добавил он.