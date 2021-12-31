31 декабря 2021

В РФ подорожали взносы по медицинскому и пенсионному страхованию

© Служба новостей «URA.RU»
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В России увеличили взносы по ОМС и ОПС Фото:

В России с 1 января увеличили размер страховых взносов по ОМС и ОПС для граждан, осуществляющих частную практику. Об этом заявил руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин в разговоре с корреспондентом РИА «Новости».

«Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет. Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы», — объяснил Трошин изданию.

Помимо этого, 1 января россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. При этом сохраняется возможность получить полис и на материальном носителе, добавил он.

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В России с 1 января увеличили размер страховых взносов по ОМС и ОПС для граждан, осуществляющих частную практику. Об этом заявил руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин в разговоре с корреспондентом РИА «Новости». «Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет. Это могут быть индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы», — объяснил Трошин изданию. Помимо этого, 1 января россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. При этом сохраняется возможность получить полис и на материальном носителе, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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