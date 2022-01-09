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Дом с итальянским двориком продается в Екатеринбурге за 75 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Объект имеет одну из лучших локаций в поселке (архивное фото) Фото:

Коттедж, расположенный в одном из самых экологически чистых районов Екатеринбурга (Свердловская область), продается за 75 миллионов рублей. Дом находится в приватном закрытом поселке ''Сосновый Бор''. Жемчужиной дома стал внутренний зимний сад ''Итальянский дворик'' с картиной галереей. Информация о продаже объекта появилась на сайте N1.

«Дом построен по индивидуальному проекту из кирпича. Объект находится в одном из самых живописных районов Екатеринбурга. В поселке всего 42 дома, которые построены в едином архитектурном стиле. Стоимость недвижимости 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Для обеспечения безопасности жителей организована круглосуточная охрана поселка. Работает пропускная система. «Предлагаемый объект имеет великолепную локацию, одну из лучших в поселке с прямым выходом в лес. На участке выполнен ландшафтный дизайн, высажены голубые ели, кедры, редкие виды растений, плодоносящий фруктово-ягодный сад», — сказано в карточке товара.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 514 квадратных метров. Объект построен в 2006 году, а в 2009 году введен в эксплуатацию. В доме установлена система видеонаблюдения с возможностью просмотра в режиме онлайн на любом устройстве. На первом этаже располагается:

  • кухня,
  • гостиная с мягкой зоной,
  • гостевой сан. узел,
  • теплый гараж на две машины,
  • закрытая веранда со своей кухней и зоной для отдыха,
  • бассейн с турецкой и русской парными;

На второй этаж ведет лестница из натурального бука с выходом на открытый балкон, где открывается вид на внутренний сад. На втором этаже дома расположены:

  • три спальни,
  • два сан. узла (мужской и женский),
  • большая гардеробная;

Ранее URA.RU писало, что четырехэтажный кирпичный коттедж с домашним кинотеатром на мансардном этаже и тренажерным залом в 170 квадратных метров выставлен на продажу почти за 30 миллионов рублей. Дом находится в Октябрьском районе Екатеринбурга (Свердловская область).

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Коттедж, расположенный в одном из самых экологически чистых районов Екатеринбурга (Свердловская область), продается за 75 миллионов рублей. Дом находится в приватном закрытом поселке ''Сосновый Бор''. Жемчужиной дома стал внутренний зимний сад ''Итальянский дворик'' с картиной галереей. Информация о продаже объекта появилась на сайте N1. «Дом построен по индивидуальному проекту из кирпича. Объект находится в одном из самых живописных районов Екатеринбурга. В поселке всего 42 дома, которые построены в едином архитектурном стиле. Стоимость недвижимости 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Для обеспечения безопасности жителей организована круглосуточная охрана поселка. Работает пропускная система. «Предлагаемый объект имеет великолепную локацию, одну из лучших в поселке с прямым выходом в лес. На участке выполнен ландшафтный дизайн, высажены голубые ели, кедры, редкие виды растений, плодоносящий фруктово-ягодный сад», — сказано в карточке товара. Общая площадь двухэтажного дома составляет 514 квадратных метров. Объект построен в 2006 году, а в 2009 году введен в эксплуатацию. В доме установлена система видеонаблюдения с возможностью просмотра в режиме онлайн на любом устройстве. На первом этаже располагается: На второй этаж ведет лестница из натурального бука с выходом на открытый балкон, где открывается вид на внутренний сад. На втором этаже дома расположены: Ранее URA.RU писало, что четырехэтажный кирпичный коттедж с домашним кинотеатром на мансардном этаже и тренажерным залом в 170 квадратных метров выставлен на продажу почти за 30 миллионов рублей. Дом находится в Октябрьском районе Екатеринбурга (Свердловская область).
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