Объект имеет одну из лучших локаций в поселке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коттедж, расположенный в одном из самых экологически чистых районов Екатеринбурга (Свердловская область), продается за 75 миллионов рублей. Дом находится в приватном закрытом поселке ''Сосновый Бор''. Жемчужиной дома стал внутренний зимний сад ''Итальянский дворик'' с картиной галереей. Информация о продаже объекта появилась на сайте N1.

«Дом построен по индивидуальному проекту из кирпича. Объект находится в одном из самых живописных районов Екатеринбурга. В поселке всего 42 дома, которые построены в едином архитектурном стиле. Стоимость недвижимости 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Для обеспечения безопасности жителей организована круглосуточная охрана поселка. Работает пропускная система. «Предлагаемый объект имеет великолепную локацию, одну из лучших в поселке с прямым выходом в лес. На участке выполнен ландшафтный дизайн, высажены голубые ели, кедры, редкие виды растений, плодоносящий фруктово-ягодный сад», — сказано в карточке товара.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 514 квадратных метров. Объект построен в 2006 году, а в 2009 году введен в эксплуатацию. В доме установлена система видеонаблюдения с возможностью просмотра в режиме онлайн на любом устройстве. На первом этаже располагается:

кухня,

гостиная с мягкой зоной,

гостевой сан. узел,

теплый гараж на две машины,

закрытая веранда со своей кухней и зоной для отдыха,

бассейн с турецкой и русской парными;

На второй этаж ведет лестница из натурального бука с выходом на открытый балкон, где открывается вид на внутренний сад. На втором этаже дома расположены:

три спальни,

два сан. узла (мужской и женский),

большая гардеробная;

Ранее URA.RU писало, что четырехэтажный кирпичный коттедж с домашним кинотеатром на мансардном этаже и тренажерным залом в 170 квадратных метров выставлен на продажу почти за 30 миллионов рублей. Дом находится в Октябрьском районе Екатеринбурга (Свердловская область).

Фото взято с сайта N1 «Недвижимость»

Фото взято с сайта N1 «Недвижимость»

Фото взято с сайта N1 «Недвижимость»

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