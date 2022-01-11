Сыну силовика начали угрожать расправой за обман челябинцев

Пострадавшие «инвесторы» пишут Гаджиеву угрозы в соцсетях (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамазану Гаджиеву, сыну начальника управления экономической безопасности Средневолжского линейного управления МВД на транспорте Минатулы Гаджиева, начали поступать угрозы. 19-летнему юноше угрожают расправой за обман челябинцев. Сам он заявляет, что он всего лишь актер и не имел представления о действиях аферистов.

«Угрозы в адрес 19-летнего Гаджиева Рамазана посыпались во всех соцсетях. Рамазан заявляет, что ничего не знал о действиях аферистов. В октябре 2021 года он подписал рекламный контракт и передал заказчику аккаунт в личное пользование. Видео он записывал в рамках договора», — пишет «Блокнот Самара».

Ранее сообщалось, что осенью молодой человек закупил рекламу и начал проповедовать успешный стиль жизни. Парень предлагал жителям схему «инвестиций»: пользователи должны были обращаться к нему за инструкциями и выслать на карту деньги, чтобы через пару недель получить всю сумму плюс 30% сверху. Пострадало около двух тысяч человек.

По словам Гаджиева-младшего, ему не рассказали, какие махинации будут проводиться на его аккаунте. И он получает сотни тысяч сообщений о проведении с его стороны мошеннических действий. Его близкие пытаются отстоять честное имя семьи. На тех, кто угрожал Рамазану, составлены заявления по статье 119 УК РФ в органы полиции.

В пресс-службе челябинского ГУ МВД URA.RU сообщили, что уже есть официальные заявления пострадавших от мошенников. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства.

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