11 января 2022
10 января 2022

Челябинская полиция разыскивает сына самарского силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Основатель схемы обманул около 2 тысяч человек (фото из архива) Фото:

Полиция Челябинской области по подозрению в мошенничестве разыскивает Рамзана Гаджиева — сына начальника управления экономической безопасности в Средневолжского линейного управления МВД на транспорте Минатулы Гаджиева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского ГУ МВД, но воздержались от подробностей.

«Заявление о мошенничестве зарегистрировано. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как пишет Telegram-канал Baza, Гаджиев сумел обмануть жителей Челябинской области и Саткинского района. Осенью молодой человек закупил рекламу и начал проповедовать успешный стиль жизни. Парень предлагал жителям схему «инвестиций»: пользователи должны были обращаться к нему в личку за инструкциями и выслать на карту деньги, чтобы через пару недель получить всю сумму плюс 30% сверху.

«Молодой человек действительно возвращал людям переводы с бонусами и быстро раскрутился. Рамзан делился фотками своей роскошной жизни, а в декабре перестал выходить на связь с вкладчиками. Пострадало около двух тысяч человек», — сообщает Baza.

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Полиция Челябинской области по подозрению в мошенничестве разыскивает Рамзана Гаджиева — сына начальника управления экономической безопасности в Средневолжского линейного управления МВД на транспорте Минатулы Гаджиева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе челябинского ГУ МВД, но воздержались от подробностей. «Заявление о мошенничестве зарегистрировано. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как пишет Telegram-канал Baza, Гаджиев сумел обмануть жителей Челябинской области и Саткинского района. Осенью молодой человек закупил рекламу и начал проповедовать успешный стиль жизни. Парень предлагал жителям схему «инвестиций»: пользователи должны были обращаться к нему в личку за инструкциями и выслать на карту деньги, чтобы через пару недель получить всю сумму плюс 30% сверху. «Молодой человек действительно возвращал людям переводы с бонусами и быстро раскрутился. Рамзан делился фотками своей роскошной жизни, а в декабре перестал выходить на связь с вкладчиками. Пострадало около двух тысяч человек», — сообщает Baza.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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