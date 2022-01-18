Говорят, на льду не держалась даже деревянная защитная конструкция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Орджоникидзевского района (считается крупнейшим по населению) Екатеринбурга отменила крещенские купания на своей территории. Как объяснили URA.RU в пресс-службе управы, это связано с тем, что толщина льда на Калиновских разрезах — всего 30 сантиметров. Решение об отмене было принято утром 18 января.

«На поверхности водоема образовались трещины, уровень воды поднялся выше уровня льда, находиться там большому количеству людей небезопасно», — поделились в префектуре.

Таким образом, в ночь с 18 на 19 января жители Екатеринбурга смогут окунуться не в 13, как анонсировалось ранее, а в 12 местах. Это передвижная купель у Храма-на-Крови, бассейн у Храма во имя Святых Божьих строителей, Храм во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России, пляжная зона с севера от МУП «Кировское АНО СРЦЗ и ЗП «ШАРТИ», «Дилекс-Авто», Верх-Исетский пруд, купель в микрорайоне Европейский, Малоистокский пруд, отель Ramada, поселок Елизавет и поселок Чусовское озеро.

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