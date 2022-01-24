Мэр Екатеринбурга провел спецоперацию, чтобы лучше убирать снег

Алексей Орлов предупредил подчиненных, что в курсе злоупотреблений на местах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Чтобы улучшить работу по уборке Екатеринбурга от снега, мэр Алексей Орлов получил доступ к информации о реальном положении дел в дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ). Об этом URA.RU сообщил источник, участвующий в закрытых совещаниях в горадминистрации.

Орлову приходится отвечать на критику из-за уборки снега с первых дней работы (его назначили в декабре 2020-го). Поначалу считалось, что основные проблемы в этой сфере — из-за нехватки людей и нормальной техники. Но со временем стало ясно, что причина может быть и в неправдивых отчетах от некоторых ДЭУ, объяснил собеседник агентства. «Не секрет, что отдельные учреждения годами дают искаженные цифры по количеству вывезенного снега, использованных реагентов, горючего. И на этой разнице зарабатывают. А некоторые главы районов продолжают их покрывать. И Орлов на совещании 14 января впервые, хоть и без фамилий, дал понять, что в курсе таких схем», — рассказал инсайдер. Хотя пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян высказало корреспонденту сомнения, что градоначальник такое говорил.

Повышение информированности Орлова может быть связано со сменой директора ДЭУ Железнодорожного района, предположил источник. В декабре 2021-го учреждение возглавил Евгений Поляков, которого называют протеже мэра.

«Он, видимо, докладывает Орлову напрямую, дает ему не такие цифры, как все остальные. Более похожие на правдивые», — добавил он.

По наблюдениям другого собеседника, в последнее время Орлов в целом более вовлечен в уборку. «Когда есть время, он ездит по городу, фотографирует, отправляет замечания в общий чат с главами районов в WhatsApp (этот чат запустили еще в конце 2020-го, когда Орлов только стал мэром — прим. URA.RU). И по пятницам проверяет, как поручения исполняются. Такого раньше, по-моему, не было», — рассказал чиновник.

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