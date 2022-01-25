Екатеринбуржец умер, пролежав полтора часа в сугробе

Скорая помощь приехала через семь минут после вызова, но мужчина уже был мертв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодой человек умер после того, как пролежал в снегу у остановки «Академический микрорайон» в Екатеринбурге около полутора часов. Об этом рассказал екатеринбуржец Умеджон Рахимов, который пытался спасти пострадавшего.

«Полтора часа молодой человек пролежал на снегу, к нему никто не подошел и не предложил помощь, не вызвал медиков. Две девочки-подростка подошли к нему и позвонили в скорую. К тому моменту, как я подбежал, врачи уже были в пути. Я поднял парня, повел в тепло, в ближайший ларек», — рассказал Рахимов порталу Е1. Он отметил, что приехавшая скорая ничем не смогла помочь мужчине.

Также он рассказал, что от погибшего не пахло алкоголем и он был прилично одет. В куртке у него лежали пустые инсулиновые шприцы. Умеджон считает, что если бы скорую вызвали раньше, то его можно было спасти.

В свердловском следственном управлении СК корреспонденту URA.RU сообщили, что по факту происшествия проверку проводят следователи Ленинского районного отдела. Также добавили, что смерть не носит криминальный характер.

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