26 января 2022

Пермский университет объявил о дистанте для студентов

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ПГНИУ не успел полностью вернуться к очному обучению Фото:
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С 31 января большинство занятий в Пермском классическом университете (ПГНИУ) будут проводиться в онлайн-режиме. Приказ об этом подписал ректор вуза Дмитрий Красильников.

«С 31 января и до особого распоряжения для студентов-очников бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа в аудиториях ПГНИУ будут проходить только занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО. Все остальные занятия переведены в дистанционный формат», — сообщается в telegram-канале университета. Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат обучение в онлайн-формате, отмечают в вузе.

13 января руководство ПГНИУ объявило о поэтапном возвращении к нормальному режиму работы. Предполагалось, что сначала студенты возобновят работу в лабораториях, затем будут приходить на кампус для участия в семинарах и практических занятиях. С 31 января вуз рассчитывал открыться и для очных лекций.

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С 31 января большинство занятий в Пермском классическом университете (ПГНИУ) будут проводиться в онлайн-режиме. Приказ об этом подписал ректор вуза Дмитрий Красильников. «С 31 января и до особого распоряжения для студентов-очников бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа в аудиториях ПГНИУ будут проходить только занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО. Все остальные занятия переведены в дистанционный формат», — сообщается в telegram-канале университета. Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат обучение в онлайн-формате, отмечают в вузе. 13 января руководство ПГНИУ объявило о поэтапном возвращении к нормальному режиму работы. Предполагалось, что сначала студенты возобновят работу в лабораториях, затем будут приходить на кампус для участия в семинарах и практических занятиях. С 31 января вуз рассчитывал открыться и для очных лекций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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