Екатеринбургских школьников кормили испорченной едой

31 января 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. «Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба. Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей. Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции. Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. «Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба. Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей. Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции. Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.