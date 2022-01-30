30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Екатеринбургских школьников кормили испорченной едой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Екатеринбурга Фото:

Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

«Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба.

Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей.

Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции.

Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.

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Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. «Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба. Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей. Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции. Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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