Екатеринбургских школьников кормили испорченной едой

Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.
«Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба.
Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей.
Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции.
Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.
Учащихся школ №48 и №171 в Екатеринбурге кормили просроченной едой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. «Прокуратура выявила нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба. Ведомство уточняет, что также были обнаружены нарушения процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов. Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством, а также оштрафовала их на 3 тысячи рублей. Ведомство сообщает, что нарушения были устранены. Так, в учебных заведениях исключено использование продукции с истекшим сроком годности, а также усилен контроль за порядком использования продукции. Ранее полиция в Екатеринбурге обнаружила склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.