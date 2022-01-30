Главврач из Перми рассказал о постковидном синдроме у детей

Немотивированная усталость — одно из проявлений постковидного синдрома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети, переболевшие коронавирусом, часто страдают постковидным синдромом. При этом сама болезнь может протекать в легкой форме, отметил главный врач Пермской городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик.

«Ребята среднего и старшего школьного возраста порой болеют очень тяжело, с двухсторонним поражением легких, и в том числе находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации на ИВЛ. Кроме того, даже у переболевших в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — немотивированная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие проявления последствий перенесенной инфекции», — цитирует врача сайт правительства Пермского края.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 868 несовершеннолетних жителей края. Всего подтверждено 3 190 новых случаев COVID-19. В минздраве сообщают, что первичную вакцинацию прошли 1 млн 155 тысяч жителей (57,3% от всего взрослого населения). Что касается школьников, которых начали прививать в конце прошлой недели, то иммунизацию прошли 183 из них.