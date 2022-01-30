30 января 2022
28 января 2022

Главврач из Перми рассказал о постковидном синдроме у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, усталость, школа, ученики, паспорт, школьная парта
Немотивированная усталость — одно из проявлений постковидного синдрома Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дети, переболевшие коронавирусом, часто страдают постковидным синдромом. При этом сама болезнь может протекать в легкой форме, отметил главный врач Пермской городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик.

«Ребята среднего и старшего школьного возраста порой болеют очень тяжело, с двухсторонним поражением легких, и в том числе находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации на ИВЛ. Кроме того, даже у переболевших в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — немотивированная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие проявления последствий перенесенной инфекции», — цитирует врача сайт правительства Пермского края.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 868 несовершеннолетних жителей края. Всего подтверждено 3 190 новых случаев COVID-19. В минздраве сообщают, что первичную вакцинацию прошли 1 млн 155 тысяч жителей (57,3% от всего взрослого населения). Что касается школьников, которых начали прививать в конце прошлой недели, то иммунизацию прошли 183 из них.

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Дети, переболевшие коронавирусом, часто страдают постковидным синдромом. При этом сама болезнь может протекать в легкой форме, отметил главный врач Пермской городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик. «Ребята среднего и старшего школьного возраста порой болеют очень тяжело, с двухсторонним поражением легких, и в том числе находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации на ИВЛ. Кроме того, даже у переболевших в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — немотивированная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие проявления последствий перенесенной инфекции», — цитирует врача сайт правительства Пермского края. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 868 несовершеннолетних жителей края. Всего подтверждено 3 190 новых случаев COVID-19. В минздраве сообщают, что первичную вакцинацию прошли 1 млн 155 тысяч жителей (57,3% от всего взрослого населения). Что касается школьников, которых начали прививать в конце прошлой недели, то иммунизацию прошли 183 из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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