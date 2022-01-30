Свердловским врачам отказывают в ПЦР-тестах на COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9090 человек с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области растет число медицинских сотрудников, заразившихся и переболевших новой коронавирусной инфекцией. Однако в медучреждениях врачам отказывают в ПЦР-тестах. Сами медики видят причину этого в том, что больных становится больше, нагрузка возрастает и работать будет просто некому. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Число заболевших коронавирусом растет. Больницы переполнены. Развернуты дополнительные койки. Медицинского персонала не хватает. Медикам не делают ПЦР-тесты, а точнее, даже отказывают в этом, ссылаясь на то, что нет показаний. Подтвержденный ковид — это минус сотрудник. А врачей и так не хватает. Вот и приходится медикам либо платно делать тест, либо лечиться самостоятельно — то ли от ковида, то ли от простуды», — поделился источник.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. Там посоветовали обратиться в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. В областном оперштабе оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 90 человек с коронавирусом. В регионе за сутки выявили 2712 случая заражения ковидом. Излечился 651 пациент, а умерло десять человек.

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