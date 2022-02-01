СМИ выяснили, когда откроется ТЦ «Эспланада» в центре Перми

Претензии к торговому центру есть у инспекции стройнадзора Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Открытие МФЦ «iMALL Эспланада» должно состояться в течение двух недель. Как сообщает « Коммерсант-Прикамье » со ссылкой на свои источники, внутри здания выполнены не все работы.

«Сейчас девелопер проекта находится в переговорах с краевой инспекцией стройнадзора. Ведомство предъявляет замечания по поводу невыполненных работ, они устраняются по мере их поступления, знает источник. По его данным, замечания объективные», — пишет «Коммерсант». Гендиректор «Комстрин-Пермь» Марина Коноплева (компания является техническим заказчиком строительства ТЦ) надеется, что объект будет сдан «к концу этой или следующей недели».

Ранее екатеринбургский девелопер ГК «Проспект», который реализует проект по строительству «Эспланады», анонсировал, что открытие ТЦ состоится до конца января. Основными арендаторами многофункционального центра станут торговая сеть «Перекресток», гипермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», сеть «М-видео», розничные сети H&M и UNIQLO, кинотеатр, парк развлечений для детей, заведения общепита. Во второй очереди будет расположена пятизвездочная гостиница международной сети Radisson.

Cеть блинных «Сковородка» уже ищет блинопеков в свои точки в ТЦ, в том числе, готовых работать вахтовым методом. А пермский градозащитник Денис Галицкий пожаловался в УФАС по поводу названия торгового центра. По его мнению, аббревиатура МФЦ ассоциируется у жителей не с торговлей, а с пунктом выдачи документов.

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