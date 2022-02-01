В Екатеринбурге станцию метро «Уральская» свяжут с жд вокзалом

Протяженность нового туннеля оставит около 200 метров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

От станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала построят подземный переход. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства подземного перехода. Он будет построен от станции метро „Уральская“ к зданию железнодорожного вокзала», — сообщает пресс-служба главы города на официальном портале Екатеринбурга.

Согласно постановлению, глава города поручил Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга подготовить техзадание на разработку необходимого проекта. Также они должны будут осуществить прием предложений от граждан и компаний о порядке, сроках разработки и содержании проектов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство второй ветки метро начнется только после гарантий по финансированию от федерального центра. Он отметил, что нанесенный пандемией удар по экономике внес свои коррективы в реализацию планов по метро, поэтому сейчас власти сделали акцент на строительстве трамвайных веток.