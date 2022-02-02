На время дистанта в Перми закрыли катки

Власти опасаются, что освобожденные от учебы дети ринутся на катки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На время дистанционного обучения в Перми отменяются массовые катания на коньках. Такое предписание выдал Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба администрации Перми.

«Главный государственный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Это связано с тем, что за предыдущую неделю в Перми наблюдалось существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорят с пресс-службе.

Речь идет о закрытии катка на набережной и восьми муниципальных катков: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Авангард» (улица Светлогорская, 14), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а).

Ранее URA.RU рассказывало, что на дистанционное обучение переведены школьники Перми, Соликамска, Березников и Кудымкара. По решению оперштаба предприятия и госорганы должны перевести на удаленку 30% сотрудников.