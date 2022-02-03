03 февраля 2022
02 февраля 2022

В муниципалитете ХМАО продлили карантин для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В Мегионе продлили карантин до 15 февраля Фото:

В школах Мегиона (ХМАО) из-за распространения коронавируса до 15 февраля продлили обязательный дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В администрации города состоялось внеочередное заседание муниципального оперативного штаба. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года», — написано на сайте мэрии Мегиона.

Кроме школ, на карантин были закрыты организации дополнительного образования, а также спортивные секции. Продолжить занятия разрешили воспитанникам, готовящимся к участию в соревнованиях различного уровня.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО перевели все вузы, школы и учреждения дополнительного образования на дистанционный формат обучения. Карантин в учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школах Мегиона (ХМАО) из-за распространения коронавируса до 15 февраля продлили обязательный дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В администрации города состоялось внеочередное заседание муниципального оперативного штаба. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года», — написано на сайте мэрии Мегиона. Кроме школ, на карантин были закрыты организации дополнительного образования, а также спортивные секции. Продолжить занятия разрешили воспитанникам, готовящимся к участию в соревнованиях различного уровня. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО перевели все вузы, школы и учреждения дополнительного образования на дистанционный формат обучения. Карантин в учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...