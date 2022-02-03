В муниципалитете ХМАО продлили карантин для школьников

В Мегионе продлили карантин до 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Мегиона (ХМАО) из-за распространения коронавируса до 15 февраля продлили обязательный дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В администрации города состоялось внеочередное заседание муниципального оперативного штаба. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года», — написано на сайте мэрии Мегиона.

Кроме школ, на карантин были закрыты организации дополнительного образования, а также спортивные секции. Продолжить занятия разрешили воспитанникам, готовящимся к участию в соревнованиях различного уровня.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО перевели все вузы, школы и учреждения дополнительного образования на дистанционный формат обучения. Карантин в учреждениях должен был продлиться до 8 февраля.