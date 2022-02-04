Ребенок задохнулся в дыму (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница поселка Зауральского Еманжелинского района (Челябинская область), чья трехлетняя дочь задохнулась во время пожара, оставила в соцсетях обращение к погибшему ребенка. Мать просит прощения у ребенка.

«Юличка, девочка моя. Прости за все. Я так тебя сильно люблю. Мне будет тяжело с этим жить, но мне не стоит унывать. Ангелочек мой, земля тебе пухом. Помним, любим, скорбим», — такую запись сделала молодая женщина на своей странице «ВКонтакте».

В соцсетях жители поселка пишут, что мать совсем молодая, ей чуть больше 18 лет. Первую дочку она родила в 15 лет. Часть пользователей предлагает лишить молодую женщину родительских прав, так как она часто оставляла детей одних, другие предлагают ей помочь.

Некоторых возмутили слова матери о том, что не стоит унывать, другие считают, что это было написано в состоянии стресса. «Ей не стоит унывать, судя по ее комментарию. Это нормально??? Так может написать мама?????» — пишет на странице «Подслушано в Зауральском», «ВКонтакте» пользователь Ольга П.

Пожар произошел вечером 4 февраля в многоквартирном доме. Дети остались одни, мать, по данным URA.RU ушла встречать гостей. Трехлетняя девочка задохнулась в дыму, ее одиннадцатимесячную сестру успели спасти. Сейчас ребенок находится в больнице. Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка. В следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. По предварительной версии следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети.

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