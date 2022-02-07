07 февраля 2022

Уличную грязь Екатеринбурга начали продавать по цене черной икры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, автобусная остановка, уборка улиц, слякоть, грязь
На покупку «сувенира» придется потратить от 500 до 5 000 рублей Фото:

В Instagram появился аккаунт, предлагающий приобрести дорожную грязь с улиц Екатеринбурга. За баночку в 90 грамм продавец просит 500 рублей.

«Грязь, заботливо собранная с улиц Екатеринбурга вручную. Отличный Уральский сувенир! Баночка 90 граммов — 500 рублей», — сообщается под одним из постов аккаунта renowned__ekaterinburg_mud. В описании профиля также указывается, что есть возможность приобрести больший объем грязи — за 1 литр продавец требует 5000 рублей.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на грязные улицы. Во многом это связывают с использованием средства «Бионорд» — реагента, которым посыпают оледеневшие тротуары. Эколог из Екатеринбурга обратил на эту проблему внимание президента РФ Владимира Путина, на что тот сказал, что грязь в Екатеринбурге имеет и социальный аспект, и экологический. «Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — заметил президент. Как позднее рассказала начальник комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова, грязь образуется за счет износа асфальтобетонного покрытия, потому что сейчас все ездят на шипах.

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В Instagram появился аккаунт, предлагающий приобрести дорожную грязь с улиц Екатеринбурга. За баночку в 90 грамм продавец просит 500 рублей. «Грязь, заботливо собранная с улиц Екатеринбурга вручную. Отличный Уральский сувенир! Баночка 90 граммов — 500 рублей», — сообщается под одним из постов аккаунта renowned__ekaterinburg_mud. В описании профиля также указывается, что есть возможность приобрести больший объем грязи — за 1 литр продавец требует 5000 рублей. Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на грязные улицы. Во многом это связывают с использованием средства «Бионорд» — реагента, которым посыпают оледеневшие тротуары. Эколог из Екатеринбурга обратил на эту проблему внимание президента РФ Владимира Путина, на что тот сказал, что грязь в Екатеринбурге имеет и социальный аспект, и экологический. «Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — заметил президент. Как позднее рассказала начальник комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова, грязь образуется за счет износа асфальтобетонного покрытия, потому что сейчас все ездят на шипах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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