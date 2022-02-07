Уличную грязь Екатеринбурга начали продавать по цене черной икры. Скрин

08 февраля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

На покупку «сувенира» придется потратить от 500 до 5 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Instagram появился аккаунт, предлагающий приобрести дорожную грязь с улиц Екатеринбурга. За баночку в 90 грамм продавец просит 500 рублей. «Грязь, заботливо собранная с улиц Екатеринбурга вручную. Отличный Уральский сувенир! Баночка 90 граммов — 500 рублей», — сообщается под одним из постов аккаунта renowned__ekaterinburg_mud. В описании профиля также указывается, что есть возможность приобрести больший объем грязи — за 1 литр продавец требует 5000 рублей. Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на грязные улицы. Во многом это связывают с использованием средства «Бионорд» — реагента, которым посыпают оледеневшие тротуары. Эколог из Екатеринбурга обратил на эту проблему внимание президента РФ Владимира Путина, на что тот сказал, что грязь в Екатеринбурге имеет и социальный аспект, и экологический. «Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — заметил президент. Как позднее рассказала начальник комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова, грязь образуется за счет износа асфальтобетонного покрытия, потому что сейчас все ездят на шипах. Скриншот аккаунта renowned__ekaterinburg_mud в Instagram Скриншот аккаунта renowned__ekaterinburg_mud в Instagram Скриншот аккаунта renowned__ekaterinburg_mud в Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Instagram появился аккаунт, предлагающий приобрести дорожную грязь с улиц Екатеринбурга. За баночку в 90 грамм продавец просит 500 рублей. «Грязь, заботливо собранная с улиц Екатеринбурга вручную. Отличный Уральский сувенир! Баночка 90 граммов — 500 рублей», — сообщается под одним из постов аккаунта renowned__ekaterinburg_mud. В описании профиля также указывается, что есть возможность приобрести больший объем грязи — за 1 литр продавец требует 5000 рублей. Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на грязные улицы. Во многом это связывают с использованием средства «Бионорд» — реагента, которым посыпают оледеневшие тротуары. Эколог из Екатеринбурга обратил на эту проблему внимание президента РФ Владимира Путина, на что тот сказал, что грязь в Екатеринбурге имеет и социальный аспект, и экологический. «Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — заметил президент. Как позднее рассказала начальник комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова, грязь образуется за счет износа асфальтобетонного покрытия, потому что сейчас все ездят на шипах.