ХМАО обеспечивает более 50% налоговых поступлений в бюджет УрФО

09 февраля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Полпред президента Владимир Якушев провел встречу с начальником межрегиональной инспекции ФНС по УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХМАО обеспечивает 55,3% поступлений в консолидированный бюджет Уральского федерального округа. При этом УрФО занимает второе место после центрального федерального округа по поступлениям налогов и сборов в федеральный бюджет. Об этом стало известно в ходе встречи полпреда президента Владимира Якушева с начальником межрегиональной инспекции ФНС по УрФО Дмитрием Журавлевым. «55,3% поступлений в консолидированный бюджет по округу обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 25,8% — Ямало-Ненецкий автономный округ, 7% — Свердловская область, 6,3% — Тюменская область, 5,2% — Челябинская область», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте представительства президента. В документе сказано, что УрФО занимает второе место после центрального федерального округа по поступлениям налогов и сборов в федеральный бюджет России. По итогам 2021 года более 38% налоговых поступлений в федеральный обеспечили за предприятий. Сумма налоговых поступления превысила на 67% значения 2020 года и составила 7 млрд. 407,3 млн. рублей, вклад округа в федеральный федеральный бюджет составил 6 млрд. 43 млн 97 тысяч рублей, или 178% от 2020 года. «УрФО — один из лидеров по сборам налогов в стране, поэтому на нас лежит дополнительная ответственность: мы должны сделать все, чтобы предприятия Урала чувствовали себя уверенно и работали на перспективу, от этого в конечном итоге зависят налоговые поступления в бюджет», — прокомментировал ситуацию Владимир Якушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ХМАО обеспечивает 55,3% поступлений в консолидированный бюджет Уральского федерального округа. При этом УрФО занимает второе место после центрального федерального округа по поступлениям налогов и сборов в федеральный бюджет. Об этом стало известно в ходе встречи полпреда президента Владимира Якушева с начальником межрегиональной инспекции ФНС по УрФО Дмитрием Журавлевым. «55,3% поступлений в консолидированный бюджет по округу обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 25,8% — Ямало-Ненецкий автономный округ, 7% — Свердловская область, 6,3% — Тюменская область, 5,2% — Челябинская область», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте представительства президента. В документе сказано, что УрФО занимает второе место после центрального федерального округа по поступлениям налогов и сборов в федеральный бюджет России. По итогам 2021 года более 38% налоговых поступлений в федеральный обеспечили за предприятий. Сумма налоговых поступления превысила на 67% значения 2020 года и составила 7 млрд. 407,3 млн. рублей, вклад округа в федеральный федеральный бюджет составил 6 млрд. 43 млн 97 тысяч рублей, или 178% от 2020 года. «УрФО — один из лидеров по сборам налогов в стране, поэтому на нас лежит дополнительная ответственность: мы должны сделать все, чтобы предприятия Урала чувствовали себя уверенно и работали на перспективу, от этого в конечном итоге зависят налоговые поступления в бюджет», — прокомментировал ситуацию Владимир Якушев.