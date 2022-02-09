Челябинский риелтор сделал заявление после визита силовиков

Арсен Унанян прокомментировал выемку документов в офисе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор и совладелец группы предприятий «Компаньон» (ГП), риелтор Арсен Унанян сделал заявление для СМИ, прокомментировав визит полицейских в его офис в Челябинске 10 февраля. По его словам, действия силовиков, которые провели выемку документов, не имеют отношений непосредственно к «Компаньону».

«Производились мероприятия сотрудниками ОБЭП на юридическом адресе компании-застройщика ООО „Меркада“, которые совпадает с физических нахождением Агентства Недвижимости „Компаньон“. Оперативниками был произведен осмотр, запрашиваемые материалы были беспрепятственно предоставлены», — написал Унанян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в отношении ООО «Меркада» настоящий момент ведется процедура банкротства, назначен конкурсный управляющий. По мнению Унаняна, некоторые кредиторы прибегают к таким «дополнительным способом воздействия» на него, и также могут задействовать связи в СМИ и иных органах. Сам «Компаньон», как отметил риелтор, продолжает работать, готов и дальше помогать в вопросах недвижимости.

Согласно сервису СБИС, Унанян стал владельцем «Меркады» в апреле 2021 года, в июле на фирме ввели внешнее наблюдение. ГП «Компаньон» признана банкротом 10 декабря 2021 года. Сумма долгов перед кредиторами составляет 6 млн рублей. Сам Унанян также признан банкротом. Кроме того, на семью риелтора подал в суд политтехнолог Сергей Клесун, из-за того, что Унанян взял у него деньги за квартиру, но документы на жилье не отдал.

Сотрудники областного полицейского главка провели следственные действия в офисе риелторского агентства «Компаньон» на улице Труда в Челябинске утром 10 февраля. В пресс-службе ГУ МВД по региону данную информацию не комментируют.

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