Пермский олигарх утратил контроль над своим активом

Кипрские компании получили контроль над российским предприятием, в том числе, благодаря Кондрашеву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подконтрольные пермскому олигарху Петру Кондрашеву структуры лишились контроля над ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ГОК). Сделки по покупке кипрскими офшорами доли в уставном капитале ООО «Фин-проект», которой принадлежит Ловозерский ГОК, признаны судом недействительными. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Мурманской области, который рассмотрел иск Федеральной антимонопольной службы.

«Иск удовлетворить частично. Применить последствия недействительности ничтожной сделки в части договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО „Фин-Проект“, заключенного ООО „ФинПромКомплект“ с одной стороны и кипрскими компаниями: „Слонтекко Инвестментс Лимитед“, „Войеско Холдингс Лимитед“, „Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент ЛТД“», — сказано в решении суда.

Кроме того, данные компании лишены права голоса на общем собрании участников ООО «Фин-Проект». Суд поддержал доводы ФАС, которая указывала, что иностранные компании, в том числе через Кондрашева, получили контроль над стратегическим предприятием.

Ранее антимонопольная служба добилась в суде признания недействительными сделок по продаже акций ОАО «Соликамский магниевый завод» кипрским компаниям. Сейчас Генпрокуратура добивается в суде возврата предприятия под контроль государства. В свою очередь на акции завода, которыми владеют Кондрашев, а также бизнесмены Тимур Старостин и Сергей Кирпичев, наложен арест.

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